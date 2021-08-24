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В Кыштыме подросток “накатался” на крупный штраф

Сегодня, 19:14 Категория: ГИБДД информирует
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В минувшую пятницу в дневное время у дома № 5 по улице Станционной водитель автомобиля «Ока», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил автомобилю ВАЗ-21140 под управлением жителя города Кыштыма и совершил с ним столкновение. 

 

На месте ДТП госавтоинспекторами установлено, что за рулём «Оки» был несовершеннолетний житель Кыштыма 2004 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами. Подросток управлял автомобилем без разрешения взрослых. 

 

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. 

 

Несовершеннолетний привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления. Нарушение данной статьи влечёт наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

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Теги: Кыштым ДТП подросток Ока штраф ГИБДД

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