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В Кыштыме автомобиль насмерть сбил ребёнка

Вчера, 22:34 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня в 19:35 в Кыштыме на перекрёстке улиц Мира и Сугомакская водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Toyota Tundra, при повороте направо с улицы Мира не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту 2013 года рождения, совершив с ним столкновение. 
 
В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице. 
 
В настоящее время по данному происшествию сотрудники полиции проводят проверку. 

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Теги: Кыштым ДТП смерть

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