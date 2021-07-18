В Кыштыме автомобиль насмерть сбил ребёнка

Вчера, 22:34 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня в 19:35 в Кыштыме на перекрёстке улиц Мира и Сугомакская водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Toyota Tundra, при повороте направо с улицы Мира не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту 2013 года рождения, совершив с ним столкновение.



В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице.



В настоящее время по данному происшествию сотрудники полиции проводят проверку.