В Кыштыме автомобиль насмерть сбил ребёнка
Вчера, 22:34 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня в 19:35 в Кыштыме на перекрёстке улиц Мира и Сугомакская водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Toyota Tundra, при повороте направо с улицы Мира не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту 2013 года рождения, совершив с ним столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице.
В настоящее время по данному происшествию сотрудники полиции проводят проверку.