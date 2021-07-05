В Кыштыме иномарка столкнулась с автобусом

5-07-2021, 11:33 Категория: ГИБДД информирует

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Фото из группы "Кыштым сегодня" ВКонтакте.

Сегодня около семи часов утра на пересечении улиц Комарова и Республики житель Кыштыма 1968 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе полиции, установлено, что водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении, двигаясь по второстепенной дороге.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.