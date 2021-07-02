В Кыштыме вчера поздним вечером «семёрка» опрокинулась на крышу
Сегодня, 10:51 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера, 1 июля, в 23:20 на улице Калинина в частном секторе был обнаружен автомобиль марки ВАЗ-2107. По информации пресс-службы полиции, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Водитель – житель Кыштыма 2003 года рождения – в результате ДТП получил ссадины и ушибы.
ГИБДД призывает водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим.