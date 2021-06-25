Вблизи Кыштыма мотороллер столкнулся с иномаркой

Вчера, 12:22 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера, 27 июня, в 12 часов 15 минут на 4-ом километре автодороги Кыштым-Слюдорудник-Б. Егусты водитель мотороллера Racer, 1963 года рождения, не уступил дорогу, выезжая с обочины на проезжую часть, приближающемуся автомобилю Toyota под управлением жителя города Копейска 1989 года рождения.



В результате чего водитель мотороллера совершил столкновение с легковым автомобилем. Виновник ДТП был госпитализирован в Кыштымскую городскую больницу.



Уважаемые мотоциклисты, Госавтоинспекция предупреждает – мотоцикл является одним из наиболее опасных видов транспортных средств.

Выехав на дорогу, своевременно включайте свет фар, заблаговременно подавайте предупреждающие сигналы о маневрировании, не забывайте надеть и застегнуть мотошлем, который может сохранить вам жизнь или снизить тяжесть последствий при ДТП!