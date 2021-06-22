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В Кыштыме водитель, сбивший лося, скрылся с места ДТП

Сегодня, 10:25 Категория: ГИБДД информирует
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Как сообщили только что в пресс-службе полиции Кыштыма, вчера, 21 июня, на 67-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на лося. После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

На месте ДТП были оставлены следы крови и волочения животного. Труп лося был обнаружен в 100 метрах от места ДТП.


По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится административное расследование.

Полиция напоминает, что за оставление места ДТП следует наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен.

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Теги: Кыштым ДТП лось

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