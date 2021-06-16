В Кыштыме 14-летняя девочка попала под колёса автомобиля

Сегодня, 11:00 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера в 15 часов у дома № 14 по улице Советской водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Хонда Степ, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Девочка 2007 года рождений переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости перекрёстка.

В результате ДТП была госпитализирована с травмами в кыштымскую городскую больницу.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к родителям: напоминайте детям о правилах безопасного поведения на дороге, о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научите детей концентрировать внимание на возможные опасности, а также разъясняйте, чем чревато использование во время перехода дороги наушников и гаджетов, отвлекающих внимание.