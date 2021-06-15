В Кыштыме школьники побывали в гостях у инспекторов ГИБДД

Вчера, 18:56 Категория: ГИБДД информирует

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Встреча состоялась в рамках акции «Летние каникулы».

Ребята, отдыхающие в школьном лагере, смогли пообщаться с действующими сотрудниками ГИБДД. Дети узнали о том, что перед заступлением на службу, сотрудники ДПС получают табельное оружие, проходят инструктаж.

Автоинспекторы рассказали, как проходит их рабочий день, какие атрибуты необходимы на форменном обмундировании. Обратили внимание на наличие световозвращающих элементов на форме и светящегося жезла в тёмное время суток.

Детям разрешили также побывать внутри служебной машины и представить себя в роли инспектора ДПС, узнать, что такое рация и для чего она нужна.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» майор полиции Марина Шнырёва напомнила, как нужно вести себя на проезжей части пешеходам и водителям, когда автомобиль едет со звуковыми и световыми сигналами. Ребята отметили, что такой транспорт спешит на помощь и необходимо им уступать дорогу.

Также юным гостям представилась возможность примерить снаряжение сотрудника ДПС – бронежилет и защитный шлем.