В Кыштыме сегодня утром эвакуировали сразу несколько автомобилей с мест, где парковки запрещены

Вчера, 14:28 Категория: ГИБДД информирует

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В последнее время эвакуаторы почти каждый день выезжают в микрорайон Нижнего Кыштыма.

На время реконструкции призаводской площади Кыштымского медеэлектролитного завода парковочных мест возле предприятия, которых и так всегда не хватало, теперь вообще не осталось. Металлурги оставляют личный транспорт на набережной речки Кыштымки, под деревьями, некоторые пользуются услугами платной автостоянки, расположенной через дорогу от завода. Но находятся и такие водители, которые, в нарушение Правил дорожного движения, паркуются прямо в границах остановки общественного транспорта. В результате их автомобили и оказываются на штрафстоянке.

Сегодня утром с конечной остановки Нижнего Кыштыма эвакуаторы погрузили сразу два легковых автомобиля. Теперь владельцам придётся вызволять свой транспорт со штрафстоянки, которая находится в микрорайоне Каолиновом.

По примерным подсчётам, каждому нарушителю ПДД придётся раскошелиться как минимум на 2 000 рублей. Вдобавок нужно будет оплатить и тысячу рублей штрафа – за нарушение статьи 12.19 КоАП – «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

Подробный материал на эту тему читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».