В Кыштыме суд оштрафовал предприятие «Дорсервис» за снежные накаты и валы на проезжей части

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В начале июня мировой судья судебного участка № 3 признал муниципальное предприятие «Дорсервис» виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Речь идёт о проезжей части в районе дома № 101 на улице Интернационала. Напомним, в праздничный день – 8 Марта – на пешеходном переходе по улице Интернационала произошло ДТП. Водитель, управляя «Рено Дастер», сбил женщину, которая переходила дорогу. Причиной происшествия стала невнимательность водителя. В результате 63-летняя жительница Кыштыма получила травмы и была доставлена в городскую больницу.

Однако помимо невнимательности водителя, совершению ДТП способствовали и другие факторы. Так, в ходе сбора материала по данному дорожно-транспортному происшествию, Госавтоинспекция выявила недостатки в содержании дороги – на этом участке имели место быть снежные валы и снежный накат на проезжей части и в зоне пешеходного перехода.

Как говорится в постановлении суда, «согласно муниципальному контракту именно «Дорсервис» является ответственным за содержание дорог в безопасном состоянии. В границах пешеходного перехода имелось несколько снежных валов, которые мешали обзору. Водителя не были видны пешеходы, как и пешеходам – транспортные средства». При этом, как отмечается в документе, высота снежных валов варьировалась от 60 сантиметров до почти полутора метров.

Суд признал «Дорсервис» виновным в административном правонарушении по части первой статьи 12.34 КоАП и назначил предприятию штраф в размере 100 тысяч рублей.

Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.