В Кыштыме госавтоинспекторы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

Сегодня, 11:34 Категория: ГИБДД информирует

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Автоинспекторы провели комплекс мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием мототехники и нарушений водителями мототранспорта общественного порядка и норм безопасности дорожного движения.

За время проведения ОПМ «Мотоциклист» сотрудники Госавтоинспекции проверяли водителей мотоциклов и мопедов, выявлено и пресечено 3 административных правонарушения, совершенных мотолюбителями.

Один из водителей управлял транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Другой мотоциклист допустил движение по тротуару, и был привлечен к административной ответственности. Третий правонарушитель управлял транспортным средством без страховки ТС.

К счастью, дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств за это время не зарегистрировано.