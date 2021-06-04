Кыштымских автолюбителей проверили на дорогах.

Сегодня, 16:56 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудники ГИБДД Кыштыма при участии общественников провели мероприятие по контролю правил перевозки несовершеннолетних пассажиров на загородных дорогах.

Было проверено свыше двухсот автомобилей. В большинстве из них дети находились в автокреслах и были пристёгнуты ремнями безопасности. Но один из водителей всё же был привлечён к административной ответственности и пополнил список более чем пятидесяти водителей, нарушивших в этом году правила перевозки детей. Всем им пришлось заплатить штраф – 3000 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей младше семи лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. Причём детское кресло должно соответствовать весу и росту юного пассажира. Такие требования предъявляются и к использованию ремней безопасности для детей до 11 лет включительно. Если ребёнок ездит на переднем сиденье, то он должен сидеть только в детском удерживающем устройстве.

Каждый водитель получил от сотрудников Госавтоинспекции памятку. Подобные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем.