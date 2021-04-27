В Кыштыме произошло ДТП с участием трёх машин

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Фото из сообщества Кыштыма "Я ОЧЕВИДЕЦ!"

В минувшую субботу в 09 часов 55 часов на улице Мира 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего ВАЗ-2106 под управлением водителя 1974 года рождения.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, водитель «шестёрки» поворачивал влево, в результате чего «Приора» совершила с ним столкновение. От удара ВАЗ отбросило на встречную «Ниву», за рулём которой находился 62-летний мужчина.

В ходе в ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка «шестёрки». Женщина была доставлена бригадой скорой помощи в городскую больницу.

По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.