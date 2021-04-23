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В Кыштыме подросток попал под колёса иномарки

Вчера, 08:40 Категория: ГИБДД информирует
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ДТП произошло 22 апреля в полдень на перекрёстке улиц Ленина и Калинина.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, житель Кыштыма 1986 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения. Девочка-подросток переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила ушиб колена.

 

Проводится административное расследование.

 

Госавтоинспекция напоминает: водитель, приближаясь к пешеходному переходу, обязан снизить скорость и, при необходимости, остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходу. В то же время пешеход не должен выходить на проезжую часть, не убедившись в том, что водители готовы его пропустить.

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Теги: Кыштым ДТП мазда травма подросток ГИБДД

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