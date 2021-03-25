Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Сотрудники ГИБДД Кыштыма провели торжественное мероприятие в автошколе

Сегодня, 11:43 Категория: ГИБДД информирует
216
0

Госавтоинспекторы провели торжественное мероприятие в автошколе Кыштымского учебно-курсового комбината, где слушатели прошли обучение и готовы к сдаче экзамена в РЭО ГИБДД.

 

Начальник РЭО капитан полиции Евгений Вдовин вручил свидетельства об окончании автошколы обучающимся, которые готовы пройти экзамен на получение водительского удостоверения. Он обратился со словами напутствия к будущим водителям и напомнил об ответственности не только за себя, но и за жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

 

В мероприятии принял участие и директор автошколы Денис Блиновсков, который выразил надежду, что курсанты не подведут своих инструкторов и покажут знания и умения на экзаменах в ГИБДД. Также директор напомнил выпускникам, что полученное свидетельство о профессии водителя они могут в дальнейшем использовать для устройства на работу в качестве водителя.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ГИБДД автошкола водительское удостоверение экзамены

Похожие публикации:

Сотрудники ГИБДД Кыштыма провели акцию «Пристегни ребёнка»

В Кыштыме госавтоинспекторы выявили нарушения в правилах перевозки детей

Кыштымские школьники побывали на экскурсии в автошколе

В Кыштыме школьники получили памятные подарки от инспектора ГИБДД

В Кыштыме ученик автошколы не сдал экзамен на водительские права из-за водителя иномарки

Комментарии:

Добавить