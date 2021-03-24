Жительница Кыштыма, управляя Лексусом, совершила наезд на подростка, а потом ещё и столкнулась с другой машиной

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Двадцатого марта в полдень на улице Садовой напротив городского парка имени Пушкина жительница Кыштыма 1984 года рождения, управляя автомобилем «Лексус NX 200», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения. Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевший получил ушиб бедра.

После этого водитель люксового авто выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем «Чери».