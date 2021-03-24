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В Кыштыме в результате ДТП автомобиль опрокинулся в городской пруд

Сегодня, 14:24 Категория: ГИБДД информирует
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Сегодня около четырёх часов утра на улице Освобождения Урала, 1, вблизи центральной городской больницы, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Он повредил ограждение моста, вследствие чего автомобиль опрокинулся в городской пруд.

     

Водитель не только смог выбраться из машины, но и скрылся с места ДТП.

 

Сотрудниками Госавтоинспекции Кыштыма проводится административное расследование.

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Теги: Кыштым ДТП ГИБДД городской пруд

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