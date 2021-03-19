В кыштымские школы пришли инспекторы ГИБДД

Вчера, 15:37 Категория: ГИБДД информирует

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В преддверии весенних каникул Госавтоинспекторы наведались в школы города, чтобы провести уроки дорожной грамотности.

Инспекторы рассказали ученикам об особенностях поведения на дороге и в транспорте, переходе проезжей части в установленных местах. Например, в первой школе инспектор ОГИБДД капитан полиции Станислав Беляев нарисовал схемы на доске, разъясняя учащимся, как правильно ориентироваться в дорожных ситуациях. Также он напомнил о необходимости ношения светоотражающих элементов в вечернее время и совместно с родительским патрулём провёл проверку наличия светоотражающих элементов у школьников.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Марина Шнырёва акцентировала внимание учащихся первого класса начальной школы-детсада № 14на соблюдении правил дорожной безопасности в дворовых территориях, где игровые площадки находятся в непосредственной близости от движения транспорта.

На общешкольной линейке коррекционной школы №5 сотрудники Госавтоинспекции рассказали об опасностях на дороге в весенний период и предупредили о недопустимости использования наушников и мобильного телефона при переходе проезжей части.

Кроме того, ребятам были продемонстрированы видеоролики и мультфильмы о Правилах дорожного движения. В конце уроков первоклашкам вручили памятки «Правила юного пешехода».