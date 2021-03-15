В Кыштыме сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей в транспорте

Сегодня, 08:45 Категория: ГИБДД информирует

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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сегодня, 17 марта, на территории Кыштымского городского округа будут проведены массовые проверки правил перевозки детей-пассажиров вблизи дошкольных и образовательных учреждений.

Госавтоинспекция напоминает, что нарушение требований при перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечёт

наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей; на должностных лиц – 25 000 рублей; на юридических лиц – 100 000 рублей.