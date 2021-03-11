Сгоревшая в Кыштыме машина находилась в угоне
Сегодня, 15:47 Категория: ГИБДД информирует
892
0
Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий.
По его словам, неизвестные угнали ВАЗ, затем бросили его и скрылись.
В данный момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данным противоправным деяниям.