Жительница Кыштыма в праздничный день попала под колёса автомобиля

Вчера, 15:51 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера, 8 Марта, на улице Интернационала произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, 72-летний водитель, управляя «Рено Дастер», сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причиной происшествия стала невнимательность водителя.

В результате 63-летняя жительница Кыштыма получила травмы. Скорая помощь доставила её в Кыштымскую городскую больницу, где пострадавшую госпитализировали.