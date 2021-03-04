Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Жительница Кыштыма в праздничный день попала под колёса автомобиля

Вчера, 15:51 Категория: ГИБДД информирует
815
0

Вчера, 8 Марта, на улице Интернационала произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

 

Как сообщает сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, 72-летний водитель, управляя «Рено Дастер», сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причиной происшествия стала невнимательность водителя.

 

В результате 63-летняя жительница Кыштыма получила травмы. Скорая помощь доставила её в Кыштымскую городскую больницу, где пострадавшую госпитализировали.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ГИБДД ДТП улица Интернационала

Похожие публикации:

В Кыштыме в ДТП на пешеходном переходе пострадал ребёнок

В Кыштыме 80-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

В Кыштыме водитель сбил женщину на пешеходном переходе

В Кыштыме водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водители не очень-то галантны

Комментарии:

Добавить