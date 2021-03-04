Жительница Кыштыма в праздничный день попала под колёса автомобиля
Вчера, 15:51 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера, 8 Марта, на улице Интернационала произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.
Как сообщает сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, 72-летний водитель, управляя «Рено Дастер», сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причиной происшествия стала невнимательность водителя.
В результате 63-летняя жительница Кыштыма получила травмы. Скорая помощь доставила её в Кыштымскую городскую больницу, где пострадавшую госпитализировали.