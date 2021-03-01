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В Кыштыме пенсионерка угодила под колёса автомобиля

Вчера, 11:23 Категория: ГИБДД информирует
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Первого марта в 17 часов на улице Чернышевского водитель ВАЗ-2105, житель Кыштыма 1955 года рождения, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего манёвра и совершил наезд на пешехода – женщину 1947 года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

 

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу бригадой скорой помощи.

 

По данному факту проводится административное расследование.

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Теги: Кыштым ДТП пешеход больница травмы

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