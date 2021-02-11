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В Кыштыме стартует профилактическое мероприятие «Автобус»

Сегодня, 12:03 Категория: ГИБДД информирует
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Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» на территории Кыштымского и Карабашского городских округов в период с 15 по 18 февраля проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

 

Оно направлено на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями.

 

При проведении мероприятия особое внимание будет обращено на законность осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, на организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, а также на соблюдение режима труда и отдыха.

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Теги: Кыштым ГИБДД автобусы ПДД

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