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ГИБДД Кыштыма напомнила о необходимости пристёгиваться ремнями безопасности во время поездок в автомобиле

Сегодня, 09:08 Категория: ГИБДД информирует
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За 2020 год на территории Кыштымского городского округа совершено 39 ДТП. В них пострадало 49 человек, при этом восемь водителей и пассажиров оказались не пристёгнуты ремнями безопасности.

           

ГИБДД напоминает: за неиспользование ремней безопасности во время движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.

 

Если пассажир не пристегивается, он тем самым также нарушает Правила дорожного движения. Штраф за это – 500 рублей или письменное предупреждение. Наказанию подлежит каждый не пристёгнутый пассажир в отдельности.

 

При перевозке ребёнка до семи лет без детского кресла водителя оштрафуют на 3000 рублей. Для юридических лиц, например, такси, наказание строже – 100 000 рублей.

 

За 2020 год сотрудниками ГИБДД Кыштыма выявлено 37 нарушений правил применения ремней безопасности, за январь 2021 года – три.

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Теги: Кыштым ГИБДД ремни безопасности штраф

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