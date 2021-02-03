ГИБДД Кыштыма напомнила о необходимости пристёгиваться ремнями безопасности во время поездок в автомобиле

Сегодня, 09:08 Категория: ГИБДД информирует

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За 2020 год на территории Кыштымского городского округа совершено 39 ДТП. В них пострадало 49 человек, при этом восемь водителей и пассажиров оказались не пристёгнуты ремнями безопасности.

ГИБДД напоминает: за неиспользование ремней безопасности во время движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Если пассажир не пристегивается, он тем самым также нарушает Правила дорожного движения. Штраф за это – 500 рублей или письменное предупреждение. Наказанию подлежит каждый не пристёгнутый пассажир в отдельности.

При перевозке ребёнка до семи лет без детского кресла водителя оштрафуют на 3000 рублей. Для юридических лиц, например, такси, наказание строже – 100 000 рублей.

За 2020 год сотрудниками ГИБДД Кыштыма выявлено 37 нарушений правил применения ремней безопасности, за январь 2021 года – три.