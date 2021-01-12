В Кыштыме водитель «Мерседеса» попал под арест

12-01-2021, 14:45 Категория: ГИБДД информирует

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Перед новогодними праздниками, 27 декабря, в 14 часов 30 минут на перекрёстке улиц Калинина и Репина произошло серьёзное ДТП.

По словам водителя пострадавшей «Приоры», в него на полном ходу врезался белый «Мерседес». Удар оказался такой силы, что отечественную легковушку отбросило на противоположную сторону перекрёстка. Виновник аварии с места ДТП скрылся, оставив в качестве улики лишь отвалившийся номер его автомобиля.

Полиция быстро установила владельца «Мерседеса». Им оказался 34-летний житель Кыштыма. После совершения ДТП он бросил своего «немца» в лесу, а сам скрывался в Челябинске.

Установлено, что автомобилем он управлял будучи лишённым права управления транспортным средством.

На данный момент водитель автомобиля «Мерседес» привлечён к ответственности по двум статьям административного законодательства: по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он является) и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного ареста.