В Кыштыме в период новогодних праздников произошло полтора десятка ДТП

12-01-2021, 11:16 Категория: ГИБДД информирует

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Сводку аварийности на дорогах нашего города в праздничные дни сайту «КР» предоставили в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский».

Так, с 1 по 10 января 2021 года на территории Кыштымского городского округа произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых три участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. За управлением автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения выявлено четыре водителя. По вине одного из них произошло ДТП с пострадавшими.

Исходя из анализа аварийности, основными видами ДТП являлись столкновение транспортных средств и съезд с дороги.