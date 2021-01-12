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В Кыштыме в период новогодних праздников произошло полтора десятка ДТП

12-01-2021, 11:16 Категория: ГИБДД информирует
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Сводку аварийности на дорогах нашего города в праздничные дни  сайту «КР» предоставили в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский».

 

Так, с 1 по 10 января 2021 года на территории Кыштымского городского округа произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых три участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. За управлением автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения выявлено четыре водителя. По вине одного из них произошло ДТП с пострадавшими.

 

Исходя из анализа аварийности, основными видами ДТП являлись столкновение транспортных средств и съезд с дороги.

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Теги: Кыштым ГИБДД Новый год ДТП травмы

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