ГИБДД Кыштыма проверит соблюдение правил перевозки детей в транспорте

Вчера, 12:28 Категория: ГИБДД информирует

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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Госавтоинспекцией Кыштыма завтра, 23 декабря, будут проведены массовые проверки правил перевозки детей-пассажиров вблизи дошкольных и образовательных учреждений.

Сотрудники ГИБДД вручат водителям памятки о правилах перевозки детей в автомобилях, объяснят порядок использования различных видов детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что нарушение требований при перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, на основании части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей; на должностных лиц – 25 000 рублей; на юридических лиц – 100 000 рублей.