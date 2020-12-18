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В Кыштыме «десятка» опрокинула на крышу Мицубиси Паджеро

Сегодня, 11:03 Категория: ГИБДД информирует
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Фото взято из группы Я очевидец! Кыштым ВКонтакте.

 

ДТП произошло вчера в 15 часов 10 минут на улице Карла Либкнехта около дома № 15.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, водитель «десятки» 2001 года рождения не выбрал безопасную скорость движения и на повороте на полном ходу врезался в Мицубиси Паджеро. Удар оказался такой силы, что внедорожник опрокинулся на крышу.

 

Люди в аварии не пострадали. По данному факту ведётся проверка.

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Теги: Кыштым ГИБДД ДТП мицубиси ВАЗ

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