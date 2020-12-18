ГИБДД Кыштыма проведёт акцию «Зимние каникулы»

Сегодня, 11:46 Категория: ГИБДД информирует

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С 21 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в Кыштымском и Карабашском городских округах будет проходить профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».

Оно направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в период зимних школьных каникул. В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы по безопасности дорожного движения зимой с учащимися школьных и дошкольных образовательных учреждений, примут участие в родительских собраниях и педагогических советах с обсуждением вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и аварийности. Обратят особое внимание на соблюдение детьми правил перехода дороги, а водителями – правил проезда пешеходных переходов и перевозки детей в салонах автомобилей.

Маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к местам массового нахождения детей.

Госавтоинспекция напоминает: водители должны быть предельно внимательны на дорогах города. Особую осторожность надо проявлять при проезде остановок общественного транспорта, мест проведения детских новогодних представлений, пешеходных переходов.