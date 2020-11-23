В Кыштыме подросток, находясь за рулём собственного «Рено», опрокинулся вместе с машиной

Вчера, 11:42 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудниками ГИБДД Кыштыма в дневное время на улице Советской был замечен автомобиль «Рено» с явными техническими неисправностями. Кузов автомашины был помят, разбиты стёкла.

Оказалось, за рулём транспортного средства находился 17- летний житель нашего города.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, подросток, не имея права управления транспортным средством, сел за руль собственного автомобиля, однако при движении по улице Пролетарской не справился с управлением и совершил опрокидывание. На место ДТП вызывать полицейских он не стал. С помощью друзей поставил машину на колёса и поехал домой. В этот момент незадачливый водитель и попал в поле зрения полиции.

За нарушение Правил дорожного движения на несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Теперь подростку грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. К тому же машину эвакуировали на штрафстоянку. Забрать оттуда авто – тоже не бесплатная процедура.