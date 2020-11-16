Сотрудникам ГИБДД Кыштыма предлагали взятки пять раз

Сегодня, 14:26 Категория: ГИБДД информирует

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Пытаясь откупиться от привлечения к административной, а то и к уголовной ответственности, водители, по всей видимости, забыли, что за дачу взятки должностному лицу можно лишиться не только денег, но и свободы.

Для сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции не редкость слышать от участников дорожного движения предложения «Договориться», «Простить на первый раз», «Расплатиться на месте» и так далее – лишь бы инспектор не возбуждал дело о правонарушении. Граждане, которые пытаются избежать ответственности, порой и не подозревают, что за подобные предложения они могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Дача взятки».

В зависимости от размера взятки и количества вовлечённых в совершение преступления граждан, предусмотрена уголовная ответственность. Это может быть не только крупный штраф, исправительные работы, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, но и лишение свободы на срок до 15 лет! Предметом взятки являются не только материальные ценности (деньги, ценные бумаги, имущество и др.), а также услуги имущественного характера (производство строительных, ремонтных и иных работ, оплата расходов и развлечений, предоставление санаторных и курортных путевок, билетов на поезд, самолет, концерт и т.п.) и имущественные права.

Вместе с тем в рамках проводимой работы по выявлению и пресечению фактов вымогательства денежных средств должностными лицами органов внутренних дел на сайте ГУ МВД России по Челябинской области (https://74.мвд.рф) продолжает работу вкладка «Вымогают взятку? Сообщи!»

Как сказал сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, с начала 2020 года на территории Кыштымского городского округа водители предлагали дорожным полицейским взятки пять раз. В четырёх случаях уже возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.

В ситуации, когда у вас вымогают взятку инспекторы дорожно-патрульной службы, либо вам известно о таких фактах (попытках), просим воспользоваться возможностью интернет ресурса и в поле «Текст обращения» сообщить дату, время, место и государственный регистрационный знак патрульного автомобиля.