В Кыштыме сотрудники ГИБДД наведались к злостным неплательщикам штрафов

Вчера, 15:41 Категория: ГИБДД информирует

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Госавтоинспекция вместе с представителями Федеральной службы судебных приставов провели рейд по адресам неплательщиков штрафов. Целью рейда стало выявление должников и применение к ним мер по оплате задолженностей.

Сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД России «Кыштымский» в Федеральную службу судебных приставов направлено более 600 постановлений о неоплате штрафов.

В минувшую пятницу полицейские и судебные приставы нагрянули к тем, у кого сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Большинство таких должников – это водители, лишённые права управления транспортным средством в состоянии опьянения. На данный момент в Кыштымском округе их насчитывается 39. Общая сумма штрафов – более одного миллиона рублей.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафа ГИБДД в срок может иметь довольно негативные последствия: нарушителю придётся оплатить основной долг и вдобавок – удвоенную сумму штрафа.

В результате нарушения Правил дорожного движения и получения административного протокола, водители обязаны оплатить штраф в течение 60 дней. В противном случае к нему может быть применена дополнительная санкция в виде двойного штрафа, ареста или общественных работ. Также, с несогласием протокола, его можно обжаловать в десятидневный срок и доказать свою невиновность.

Узнать о наличии задолженности за нарушение ПДД можно на сайте www.gibdd.ru, в отделе ГИБДД МО МВД России «Кыштымский», а также на официальным сайте дорожной инспекции, в разделе "Проверка штрафов".

При оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении действует скидка в размере 50 процентов.