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В Кыштыме шлагбаум упал на инкассаторскую машину

Сегодня, 08:45 Категория: ГИБДД информирует
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В минувший вторник около 11 часов дня на железнодорожном переезде Челябинск-Полевской, 160-й километр, проводилась плановая проверка переездной сигнализации.

                 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, движение транспорта, как и положено, было остановлено. Когда шлагбаум открылся, автомашины начали движение через железнодорожный переезд. Однако в момент, когда инкассаторская машина Индеец 29459-02 двигалась по переезду, при неустановленных обстоятельствах железнодорожный шлагбаум упал на крышу автомобиля. Обошлось без пострадавших.

 

По факту ДТП проводится административное расследование.

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Теги: Кыштым ГИБДД переезд шлагбаум инкассация ДТП

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