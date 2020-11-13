В Кыштыме шлагбаум упал на инкассаторскую машину

Сегодня, 08:45 Категория: ГИБДД информирует

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В минувший вторник около 11 часов дня на железнодорожном переезде Челябинск-Полевской, 160-й километр, проводилась плановая проверка переездной сигнализации.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, движение транспорта, как и положено, было остановлено. Когда шлагбаум открылся, автомашины начали движение через железнодорожный переезд. Однако в момент, когда инкассаторская машина Индеец 29459-02 двигалась по переезду, при неустановленных обстоятельствах железнодорожный шлагбаум упал на крышу автомобиля. Обошлось без пострадавших.

По факту ДТП проводится административное расследование.