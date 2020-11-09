В Кыштыме проведён первый этап конкурса «Безопасная осень-2020»

Сегодня, 08:43 Категория: ГИБДД информирует

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Он прошёл в рамках профилактической акции «Осенние каникулы». Её организаторами выступили Госавтоинспекция совместно с учредителем автономной некоммерческой организации «Центр продвижения безопасного поведения участников дорожного движения» Евгением Николайчуком, управлением по делам образования округа и движением «Серебряные волонтёры».

«Безопасная осень» наступила четвёртого ноября на территории физкультурно-спортивного комплекса.

– Проводя такие конкурсы, мы помогаем детям закрепить знания Правил дорожного движения на практике, – говорит инспектор по пропаганде ГИБДД, майор полиции Марина Шнырёва. – Основная цель наших мероприятий – обеспечение безопасности жизни детей на дорогах.

Инспектор напомнила участникам, что такое «зебра», на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, а на какой нужно стоять, где и как можно кататься на велосипеде. А волонтёр Галина Папулова рассказала девчонкам и мальчишкам про безопасный переход через проезжую часть в осенние дождливые дни. Она объяснила, что зонтики и капюшоны скрывают обзор вокруг пешехода и подойдя к переходу необходимо убрать зонт и снять капюшон.

В конкурсе приняли участие 28 школьников и воспитанников детских садов. Дошколята демонстрировали навыки вождения на смоделированном организаторами автодроме. Они управляли электромобилем и следили за сигналами светофора.

Ребята постарше показывали свои умения управляться с велосипедом: проходили «змейку», виртуозно выполняли «восьмёрку».

В гонках на электромобилях первое место заняла команда «Чавдаевы». Её представляли Василина, Захар и Иван. Второе место – у команды «Звёздочки» – рулил Голдаренко Иван. На третьем месте – Кокорин Артём из команды «Кокорычи».

В номинации «Безопасная осень с велосипедом» лучший результат у Сергея Сагдаева из четвёртой школы, второе место – у Сергея Устинова из школы № 10, третье – у Дмитрия Леонидова из четвёртой школы.