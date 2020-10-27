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В Кыштыме госавтоинспекторы выявили нарушения в правилах перевозки детей

Сегодня, 11:33 Категория: ГИБДД информирует
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Накануне рейд ГИБДД Кыштыма у детских садов города проводился в рамках мероприятия «Осенние каникулы». К госавтоинспекторам присоединились представители народной дружины «Кыштымского учебно-курсового комбината».

 

Помимо разъяснительных и профилактических бесед с водителями по правилам перевозки детей, инспекторы ГИБДД вручали им заранее подготовленные памятки.

 

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, за время рейда было проверено 168 автомобилей. Выявлено три водителя, нарушивших правила перевозки детей.

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Теги: Кыштым ГИБДД Кыштыма рейд

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