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ГИБДД Кыштыма обратила внимание регионального министерства на состояние дороги к посёлку Слюдорудник

Вчера, 15:23 Категория: ГИБДД информирует
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Искать ответственного пришлось в суде. Ещё 19 июня 2020 года один и инспекторов кыштымского ГИБДД составил акт о выявленных эксплуатационных недостатках на автодороге Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты от 0 до 28 километра. В частности, отсутствовали дорожные знаки, в том числе километровые, сигнальные столбики и имелись выбоины на дороге. А также на ней нет, предусмотренного планом организации дорожного движения, стационарного электрического освещения.

 

Акт был направлен в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Позднее представитель этого ведомства в суде пояснил, что стационарное электрическое освещение на этой дороге включено в план и появится до 2030 года, без указания точных сроков. Ранее на ней был проведён ямочный ремонт подрядной организацией. Однако знаки, как и тротуар, так и не установлены.

 

Изучив все материалы дела и выслушав стороны, мировой судья постановил признать виновным министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.34 КоАП. Теперь ведомство должно заплатить штраф в размере 170 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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Теги: Кыштым дорога суд ГИБДД Кыштыма

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