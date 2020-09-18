В школах Кыштымского округа стартовала «Неделя безопасности»

Вчера, 10:40 Категория: ГИБДД информирует

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С сегодняшнего дня, 21 сентября, ГИБДД Кыштыма совместно с управлением по делам образования проводит «Неделю безопасности», посвящённую вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.

В рамках «Недели» госавтоинспекторы и педагоги кыштымских школ проведут работу с учениками и их родителями. Организаторы напомнят о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дороге, а также об использовании световозвращающих элементов на одежде, ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Кроме того, внимание родителей будет обращено на то, что дети в возрасте до десяти лет не имеют права находиться на проезжей части без сопровождения взрослых.

На этой неделе в школах пройдут тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования, флешмобы и другие массовые мероприятия по безопасности дорожного движения.

«Неделя безопасности» призвана привлечь внимание общественности к теме снижения аварийности с участием несовершеннолетних.