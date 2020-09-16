В Кыштыме стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!»

Сегодня, 15:57 Категория: ГИБДД информирует

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Оно продлится с сегодняшнего дня, 16 сентября, по 23 сентября. Главная цель – усиление профилактической работы по снижению уровня аварийности; отработка нарушений ПДД, влияющих на безопасность дорожного движения и способствующих совершению аварий с тяжкими последствиями.

В рамках мероприятия госавтоинспекторы проконтролируют эксплуатационное состояние железнодорожных переездов и уровень их оснащённости. Кроме того, будет обращено внимание на оборудование переездов дорожными знаками, световой и звуковой сигнализацией, шлагбаумами, искусственным освещением, на состояние проезжей части на подходах к переездам и настилов на них, а также на выявление лиц, допустивших нарушения Правил дорожного движения на ж/д путях.

При подъезде к переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положениями шлагбаума и дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за пересечение железнодорожного пути вне переезда; выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду; за остановку или стоянку на переезде предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей или лишение права управления транспортом на срок от трёх до шести месяцев. При повторном нарушении грозит лишение водительских прав на срок до одного года.