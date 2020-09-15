В Кыштыме водитель из соседнего города сбил пешехода

Сегодня, 08:59 Категория: ГИБДД информирует

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Фото ГИБДД Кыштыма.

Вчера около одиннадцати часов утра возле дома № 105 на улице Карла Либкнехта произошло ДТП. Житель соседнего города Озёрска 1973 года рождения, управляя автомобилем Лада Веста, при движении по прилегающей территории совершил наезд на женщину 1963 года рождения.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, пешеход была доставлена в больницу с травмами. Её здоровью ничего не угрожает, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.