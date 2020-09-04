В Кыштыме виновницей ночного ДТП в центре города стала жительница Каслей

Вчера, 14:24 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшую субботу в начале первого ночи в центре города, неподалёку от кругового движения, произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем, предположительно, марки Тойота, сбил на пешеходном переходе жителя Кыштыма 1991 года рождения и скрылся.

Пострадавший родился в рубашке – несмотря на силу удара, он отделался ушибами и ссадинами. Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении.

Виновник ДТП покинул место происшествия, не оказав помощь потерпевшему. О произошедшем сообщил в спецслужбы очевидец, который находился неподалёку от места.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что водителем скрывшейся автомашины оказалась 23-летняя жительница Каслей, не имевшая права управления транспортным средством.

По данному факту сотрудниками ГИБДД Кыштыма проводится административное расследование.