В Кыштыме утро началось с серьёзного ДТП

Сегодня, 09:34 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлены пресс-центром Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сегодня, 28 августа, в половине седьмого утра на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Ленина произошло серьёзное ДТП. Столкнулись Лада Гранта и Kia Rio.

На место выехали сотрудники ГИБДД и дежурная смена кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Поисково-спасательной службы Марина Жонкина, спасатели стабилизировали транспортные средства, отключив аккумуляторные батареи, и деблокировали водителя отечественного автомобиля. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

Сейчас на месте продолжают работать госавтоинспекторы.