В Кыштыме двое водителей заплатят штрафы за нарушение правил перевозки детей

Сегодня, 11:39 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшую пятницу экипажи ДПС провели в Кыштыме рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей. Проверки проходили на загородных дорогах и въездах в населённые пункты.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Марина Шнырёва, дорожная полиция проверила более 80 единиц автотранспорта. Не обошлось без нарушителей. Двое водителей перевозили детей без удерживающих устройств. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере трёх тысяч рублей.