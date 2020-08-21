В Кыштыме проходит акция «Жизнь дороже сообщений»

Сегодня, 15:10 Категория: ГИБДД информирует

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В кыштымском отделе ГИБДД напоминают водителям об ответственности за рулём автомобилей. Нередко сопутствующим фактором при дорожно-транспортных происшествиях является то, что водители отвлекаются на телефонные разговоры, отправку сообщений. За подобное нарушение составляются административные протоколы. Штраф – полторы тысячи рублей.

Жителей Кыштыма призывают участвовать в акции «Жизнь дороже сообщений». Госавтоинспекторы напоминают об опасности, которую представляет использование гаджетов во время нахождения за рулём.

Автомобилист управляет средством повышенной опасности, отвлечение внимания даже на короткий промежуток времени может стоить человеческой жизни.

– Если во время движения водителю необходимо воспользоваться телефоном, настроить навигатор или другое техническое устройство, следует припарковаться согласно Правилам дорожного движения и воспользоваться гаджетом. Лишь потом продолжить поездку, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Марина Шнырёва.