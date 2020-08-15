В Кыштыме проводится акция по предупреждению детского травматизма
Сегодня, 11:23 Категория: ГИБДД информирует
64
0
Сегодня, 17 августа, в Кыштыме началась профилактическая акция «Внимание – дети!». До 13 сентября сотрудники отдела ГИБДД будут дежурить вблизи школ и детских садов. Внимание будет приковано к соблюдению водителями правил перевозки маленьких пассажиров.
Кроме того, инспекторы проведут беседы с детьми и их родителями на тему соблюдения Правил дорожного движения. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.
Госавтоинспекция призывает водителей усилить внимание к юным участникам дорожного движения. Ребенок вблизи проезжей части – сигнал опасности. В любой момент он может выбежать на дорогу. Во избежание ДТП необходимо сбавить скорость и быть готовым остановиться. Недопустимо игнорировать детей и в зоне пешеходного перехода.