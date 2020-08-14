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В Кыштыме водитель оказался лишён права управления автомобилем на 19 лет

Сегодня, 15:12 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера, 13 августа, на улице Интернационала в Кыштыме, сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai, за рулём которого находился местный житель 1967 года рождения.

– У водителя были признаки алкогольного опьянения. К тому же, ранее он был лишён права управления транспортным средством, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва.

Выяснилось, что с 2005 года мужчину неоднократно лишали права управления автомобилем. В общей сложности накопился период в 237 месяцев, что составляет более 19 лет.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя за повторное управление автотранспортом в нетрезвом виде.

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Теги: Кыштым Лишение прав

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