В Кыштыме проверяют соблюдение правил перевозки пассажиров в общественном транспорте

Вчера, 17:09 Категория: ГИБДД информирует

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В Кыштыме проводится профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого пресекается нарушения Правил дорожного движения в сфере перевозки пассажиров.

Вчера, 10 августа, сотрудники кыштымского отдела ГИБДД выявили четыре нарушения, допущенные водителями общественного транспорта. Один из нарушителей не прошёл предрейсовый медицинский осмотр и контроль технического состояния транспортного средства, в результате чего был привлечён к административной ответственности.