В Кыштыме юный велосипедист угодил под колёса иномарки
Сегодня, 11:25 Категория: ГИБДД информирует
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ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 3 на улице Чернышевского. Пятидесятилетний водитель «Рено Логан» совершил наезд на мальчика 2012 года рождения, который в это время катался на велосипеде.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, у ребёнка врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Пострадавший находится на амбулаторном лечении.
По данному факту проводится проверка.