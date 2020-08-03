В Кыштыме юный велосипедист угодил под колёса иномарки

Сегодня, 11:25 Категория: ГИБДД информирует

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ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 3 на улице Чернышевского. Пятидесятилетний водитель «Рено Логан» совершил наезд на мальчика 2012 года рождения, который в это время катался на велосипеде.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, у ребёнка врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Пострадавший находится на амбулаторном лечении.

По данному факту проводится проверка.