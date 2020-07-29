В Кыштыме администрация округа выплатит штраф за пень, ставший причиной ДТП

Сегодня, 15:08 Категория: ГИБДД информирует

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Как уже сообщалось на сайте «КР», в начале марта этого года на площади Карла Маркса произошло ДТП. Причиной стал полуметровый пень, оставшийся от столба после празднования Масленицы.



Было возбуждено административное дело, проведено расследование, в ходе которого виновным признали администрацию Кыштымского городского округа, не обеспечившую безопасность дорожного движения после проведения праздника.



Как сказал сайту «КР» госинспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Станислав Беляев, по решению суда администрации округа был выписан штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор обжаловали, но по итогу судебного заседания, которое прошло вчера, 28 июля, судья оставил приговор без изменений.