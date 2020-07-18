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В Кыштыме инспекторы отдела ГИБДД выявили колейность на семи участках дорог

Сегодня, 17:07 Категория: ГИБДД информирует
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Опасный участок протяжённостью 340 метров появился на улице Карла Либкнехта, 119 в сторону улицы Ленина. Также есть колея длиной 800 метров от улицы Ленина в сторону улицы Максима Горького, оттуда дорога на 440 метров деформировалась до Восточной улицы. Колейность образовалась в направлении улицы Образцова. Кроме того, в районе этих улиц выявлена колейность ещё на трёх участках дорог.

Как сказал сайту «КР» госинспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Станислав Беляев, по факту нарушений на городских дорогах в адрес собственника – администрации Кыштымского округа составлен административный протокол. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Штраф на юридических лиц при нарушении безопасности для движения транспортных средств составляет от 200 до 300 тысяч рублей. 

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Теги: Кыштым ГИБДД информирует Колейность на дорогах

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