В Кыштыме проверят автобусы и соблюдение правил перевозки пассажиров

Вчера, 16:00 Категория: ГИБДД информирует

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С 27 по 30 июля на территории Кыштымского городского округа пройдёт профилактическая акция «Автобус». Сотрудники ГИБДД уделят особое внимание именно этой категории транспортных средств.



Как сказал сайту «КР» государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Станислав Беляев, будет осуществляться проверка технического состояния автобусов, соблюдений правил дорожного движения водителями и перевозке пассажиров.